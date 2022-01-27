Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат

Солдата задержали в четверг. Фото: ДБР

Солдат Национальной гвардии Артем Рябчук, расстрелявший военнослужащих в части в Днипре, подвергался издевательствам на службе.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуга народа" Юлия Яцик.

"Два месяца тому назад он предупредил драку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться.

Он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О содеянном не жалеет", - написала в Facebook.

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"Конечно, это не оправдывает поведение нацгвардейца. Однако, непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других должностных лиц", - добавила депутат.

Трагедия произошла 27 января на территории Южного машиностроительного завода. Мужчина открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было около 22 солдат. Пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днипром. Автомат и патроны были при нем. Президент Владимир Зеленский заявил, что кадровые выводы "должны сделать в ближайшее время".