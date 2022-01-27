"Рос один, не знал компании" - односельчане рассказали о солдате, устроившем кровавую расправу в части

Под Днепром задержали солдата Артема Рябчука, убившего пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: npu.gov.ua

Солдат 21-летний Артем Рябчук, расстрелявший сослуживцев в части в Днипре, родом из села Бросла Измаильского района в Одесской области.

Односельчане родителей нацгвардейца не представляют, что могло толкнуть парня на такой поступок. Семья очень спокойная, верующая. Отец Артема умер после продолжительной болезни лет 5-6 тому назад, рассказали местные, передает OBOZREVATEL.

"Семья верующая, если не ошибаюсь – что-то вроде пятидесятников. С односельчанами они не общались тесно, ни с кем не дружили, праздники не отмечали вместе. У них дома нет ни телевизора, ни радио – им верой это запрещено" , – рассказали соседи.

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Артем – не единственный ребенок в семье, у него есть еще старшая сестра 28-летняя Юля, которая живет в России. Матери парня 54 года. Где работает и вообще работает ли – в селе не знают. Видят только, когда едет на велосипеде.

Артем всегда был очень спокойный, друзей у него не было. Напротив их дома есть холм, с которого зимой катались дети. Однако Артем никогда не выходил к сверстникам.

"Может, его допекли, обидели. Ведь он рос один, не знал компании. Его иногда кривляли - мол, нас верующие не признают", - предположили соседи.

Трагедия произошла сегодня, 27 января, около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В тот момент в комнате было около 22 солдат. Двое из них смогли выбежать на улицу и вызвать полицию и "скорую." В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять человек получили ранения. Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днипром. Автомат и патроны были при нем.