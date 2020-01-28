Два бетонных столба упали на автомобили и троллейбус с людьми

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Во Львове две электроопоры упали на автомобиль Mitsubishi и троллейбус с пассажирами, проезжавшие мимо.

Инцидент произошел сегодня, 28 января, на улице Научной, сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Одна опора повредила два легковых автомобиля, а другая - троллейбус. Пострадавших нет.

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Причиной мог стать троллейбус, который потянул за собой кабель электросети, что привело к падению опор.

На месте работают службы ЛКП "Львовэлектротранс" и полиция. Причины происшествия выясняются.

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