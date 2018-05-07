Под Киевом пьяный водитель обесточил село

Фото: Фото: dtp.kiev.ua

6 мая нетрезвый водитель сбил электроопору в селе Петропавловская Борщаговка, что под Киевом. Из-за этого весь населенный пункт остался без электроэнергии, сообщили dtp.kiev.ua.

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"Водитель оставил населенный пункт без электричества, проломил людям забор частного сектора и исчез с места происшествия в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Инцидент случился около часа ночи. Водитель не справился с управлением и врезался в забор на ул. Чкалова, 97.



В Киеве на Окружной дороге, в направлении Жулянского путепровода, автомобиль одной из компаний такси попал в ДТП. В результате аварии погиб один человек, еще пятеро пострадали.