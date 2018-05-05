В Киеве произошло смертельное ДТП с участием такси

В Киеве на Окружной дороге, в направлении Жулянского путепровода, автомобиль одной из компаний такси попал в ДТП. В результате аварии погиб один человек, еще пятеро пострадали.
Водитель автомобиля Skoda Fabia (такси Uber) начал перестраиваться на разворот и попал под удар автомобиля Skoda Octavia. Об этом сообщает dtp.kiv.ua в Facebook.
В результате такси "вылетело" на зеленую зону и перевернулось несколько раз.
"Один человек погиб, пятеро пострадали. В срочном порядке были госпитализированы. На месте работают патрульная полиция, скорая помощь", - говорится в сообщении.
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Ветеран 92-й механизированной бригады, участник боев 2014-2016 годов в Донбассе Виктор Дяченко умер в больнице от тяжелых травм после ДТП.
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