В Киеве ветром сдуло светофор

В Киеве ветер завалил столб со светофором. Фото: facebook

Из-за сильных порывов ветра в районе Ипподрома в Теремках в Киеве 21 ноября упал столб со светофором.

Соответствующие фото в паблик "Злой Киев" в Facebook опубликовала Юлия Викторова.

"Друзья, в течение этих дней будьте особенно осторожными на улицах! Вот, что сделал ветер на пересечении улиц Ломоносова и Конева", - написала женщина в фото.

Сегодня сильные порывы ветра фиксируют по всей территории Украины. В Киевской области порывы достигают 15 - 18 м / с. Кроме этого 21 ноября резко снизилась температура воздуха. Местами термометры показали -10 градусов.

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