От машины осталась груда металла: пьяный водитель врезался в столб

В результате ДТП погиб 1 человек, еще трое получили травмы. Фото: Нацполиция

В Ровно 23-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz врезался в электроопору. Один пассажир погиб, 3 - ранены.

"Полицейские на месте происшествия установили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz 308 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на электроопору", - об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла 27 июля, около 20:00, на улице Киевская. В результате ДТП погиб 33-летний житель села Постийное Костопольского района, находившийся на переднем пассажирском сидении.

Также трое пассажиров, находившиеся в грузовом отделении микроавтобуса получили травмы. Так у родного брата погибшего, 33-летнего жителя Ровно, медики диагностировали неполный травматический отрыв ушной раковины, у 33-летнего жителя села Великий Олексин Ровенского района - перелом локтевой кости и нижней челюсти, у 34-летнего жителя Ровно - закрытую травму грудной клетки, ушиб туловища. Всех троих госпитализировали в Ровенскую центральную городскую больницу.

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Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, алкотестер показал 1,4 промилле. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

В результате ДТП погиб 1 человек, еще трое получили травмы. Фото: Нацполиция

Во Львовской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП водитель легковушки, 22-летний житель района, погиб на месте происшествия.