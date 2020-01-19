Протаранил 2 машины и остановился в дереве: показали впечатляющие фото аварии

Фото: espreso.tv

В воскресенье, 19 января 2020 года, на улице Радунская, что на территории Деснянского района города Киева, столкнулись несколько автомобилей.

Об этом рассказывает Еспресо.

Автомобиль Subaru Forester остановился на перекрестке и ждал разрешающего сигнала, как со встречной полосы на скорости под 150 км / ч вылетел автомобиль Opel Omega. Он врезался по касательной в "Субару", повредив левой сторону "японцу", после чего неуправляемый "Опель" продолжил и врезался в ГАЗель, которая двигалась в попутном с ним направлении.

От удара в зад ГАЗель стала на два колеса ее развернуло в сторону тротуара и она врезалась передней правой частью в столб, после чего перевернулся на бок.

В это время "Опель" остановился в дереве. Водителем был мужчина лет 20-ти с травмой головы и глаза. Как отмечают свидетели, молодой человек провел в состоянии алкогольного опьянения и был агрессивно настроен. Его госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести, где он также пройти тест на алкоголь.

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В Черновцах пьяный мужчина облил бензином и поджег свою 16-летнюю дочь. Девочка борется за жизнь в больнице, тем временем волонтеры и неравнодушные ищут для нее кровь. Преступление произошло еще 10 января. 38-летний мужчина поссорился со своей 43-летней женой. Утолить отца попыталась дочь, после чего он ей отомстил.