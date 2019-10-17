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четверг, 17 октября 2019 09:50

Авто на скорости влетело в остановку с людьми: момент попал на видео

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Авто на скорости влетело в остановку с людьми: момент попал на видео
В Житомире на остановке водитель сбил мужчину. Фото - скриншот

В Житомире водитель влетел в остановку общественного транспорта, где люди ждали транспорт, и сбил мужчину.

Происшествие случилось на остановке общественного транспорта "Млечный путь" и попало на камеры наблюдения. Соответствующее видео распространили на странице "Городской информационный центр" Житомирского городского совета в Facebook.

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Пострадавший с телесными повреждениями доставлен в больницу. В отношении водителя составлен протокол.

В Киеве на проспекте Победы возле станции метро Святошин автомобиль Daewoo Lanos влетел в остановку общественного транспорта, где в это время люди ждали транспорт. В результате ДТП пострадали 2 мужчин в возрасте примерно 40 лет. Их госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

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