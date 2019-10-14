В Киеве маршрутка с людьми снесла столб

Утром 14 октября в Киеве возле станции метро Лукьяновская маршрутка №499 с людьми снесла столб.
По словам водителя, маршрутку подрезал легковой автомобиль, и он, пытаясь избежать столкновения, вывернул автобус в сторону, пишет Информатор.
"На Лукьяновке маршрутка снесла столб: движение троллейбусов парализовано", - говорится в подписи к видео с места происшествия.
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Как отмечается, в результате ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали, однако травмы незначительны.
В то же время из-за того, что маршрутка вырвала электроопору, было повреждено контактную линию троллейбусов. Поэтому сейчас движение общественного транспорта приостановлено.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
В Киеве на ул. Телиги произошло ДТП с участием двух маршруток. Обе двигались в попутном направлении. Вероятно, один из водителей подрезал другойго - и автобус столкнулся с электроопорой, другое транспортное средство выехал на тротуар и врезалось в дерево.
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