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среда, 11 декабря 2019 10:48

Когда стартуют продажи елок

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Когда стартуют продажи елок
Правоохранители предупреждают о необходимости специальных разрешений на продажу. Фото:volynonline.com

В столице на следующей неделе на официальных местах начнут продавать елки.

Полиция будет проверять законность их продажи в городе, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Правоохранители предупреждают о необходимости специальных разрешений на продажу.

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"На следующей неделе для продажи елок будут официально разрешены места. Их список местоположения разместят на сайте КГГА. Участковые представители полиции будут проводить проверки законности продажи зеленых насаждений. У продавцов должны быть специальные разрешения", - отметили в полиции.

Главную елку страны зажгут в День Святого Николая, 19 декабря, на столичной Контрактовой площади.Праздничное дерево украсили по мотивам опишнянского гончарного искусства.

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