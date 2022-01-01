В Геническе семья превратила двор в новогоднюю сказку

На создание новогодних декораций и их установку отец и сын потратили 10 дней. Фото: скриншот с видео

В Геническе Херсонской области семья обустроила новогодний город на своем дворе. На его создание ушло 10 дней.

Видео рабочего процесса и его результат распространили в Youtube.

"Мы с папой 10 дней просидели на крыше, в палисаднике, в лесах на высоте, на этой арке, чтобы закрепить десятки тысяч новогодних огней, километры гирлянд и более 5 тыс. пластиковых хомутиков, чтобы подарить вам по-настоящему новогоднее настроение", - сказал сын главы семейства Алексей.

Сначала отец с сыном создавали чертежи будущих декораций. Затем мастерили их из арматуры и сваривали специальным аппаратом. Далее устанавливали основу и размещали на нее разноцветные гирлянды.

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В результате появилась надпись "Геническ-2022". Праздничной декорацией впервые за годы украшения двора принарядили крышу.

"Согласно плану, у нас на доме впервые будет что-то светиться. Потому что до этого у нас всегда вокруг все сияет, горит, а крыша оставалась темной", - отметил Алексей.

Также отец с сыном смастерили 6-метровую елку, сияющую неоновыми огнями, снеговика-саксофониста, санки с оленями и Санта-Клаусом и еще несколько декораций.

В Киеве 18 декабря зажгли огни на главной елке Украины на Софийской пл. Киева. Елку в этом году украсили по тематике Рождества – с вертепом и шатром. Стоит елка и декорации 25-27 мл. грн. Организаторы утверждают, что "такую елку в мире еще не делали". Высота елки 30 м. Праздничное дерево украшают 10 тыс. игрушек красного и золотого цветов и гирлянда теплого света длиной 10 км в виде большого купола.