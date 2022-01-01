В Геническе семья превратила двор в новогоднюю сказку

 
Ексклюзивы
1/5
"Героям слава!": в Киеве состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
Просмотров: 2691
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
Просмотров: 1512
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 198
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Просмотров: 9747
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
Гитлер-Путин, умирающие села, листовки с СССР - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 4671
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Первопричина "антиолигархической войны" - повлиять на медиа самых богатых украинцев - Рыбачук
Просмотров: 162
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
Просмотров: 2997
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Просмотров: 756
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Просмотров: 1998
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 1161
Фото
Все фото
18
24
13
3
10
&quot;Героям слава!&quot;: в Киеве состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
&quot;Бить врага, пока не будет конать на собственной земле&quot; - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
&quot;Жизнь надо прожить так, чтобы враги до сих пор сц*лись кипятком от твоего имени&quot; - Степану Бандере 113
"Жизнь надо прожить так, чтобы враги до сих пор сц*лись кипятком от твоего имени" - Степану Бандере 113
В Карпатах медведи передумали впадать в спячку: фото косолапых
В Карпатах медведи передумали впадать в спячку: фото косолапых
Составили новогодний рейтинг лучших елок Украины
Составили новогодний рейтинг лучших елок Украины
Видео
Все видео
В Геническе семья превратила двор в новогоднюю сказку
В Геническе семья превратила двор в новогоднюю сказку
Называю платье протестом - спутница бывшего замминистра прокомментировала скандал с нарядом
Называю платье протестом - спутница бывшего замминистра прокомментировала скандал с нарядом
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
Финалистка "Мисс Украина-2021" показала, как нарушает ПДД
Финалистка "Мисс Украина-2021" показала, как нарушает ПДД
"Дія" начнет оповещать украинцев о судебных заседаниях: подробности
"Дія" начнет оповещать украинцев о судебных заседаниях: подробности
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
11 Просмотров: 2826
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1440
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1008
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1926
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1476
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 693
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
воскресенье, 02 января 2022 02:52

В Геническе семья превратила двор в новогоднюю сказку

  Комментировать
В Геническе семья превратила двор в новогоднюю сказку
На создание новогодних декораций и их установку отец и сын потратили 10 дней. Фото: скриншот с видео

В Геническе Херсонской области семья обустроила новогодний город на своем дворе. На его создание ушло 10 дней.

Видео рабочего процесса и его результат распространили в Youtube.

"Мы с папой 10 дней просидели на крыше, в палисаднике, в лесах на высоте, на этой арке, чтобы закрепить десятки тысяч новогодних огней, километры гирлянд и более 5 тыс. пластиковых хомутиков, чтобы подарить вам по-настоящему новогоднее настроение", - сказал сын главы семейства Алексей.

Сначала отец с сыном создавали чертежи будущих декораций. Затем мастерили их из арматуры и сваривали специальным аппаратом. Далее устанавливали основу и размещали на нее разноцветные гирлянды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Составили новогодний рейтинг лучших елок Украины

В результате появилась надпись "Геническ-2022". Праздничной декорацией впервые за годы украшения двора принарядили крышу.

"Согласно плану, у нас на доме впервые будет что-то светиться. Потому что до этого у нас всегда вокруг все сияет, горит, а крыша оставалась темной", - отметил Алексей.

Также отец с сыном смастерили 6-метровую елку, сияющую неоновыми огнями, снеговика-саксофониста, санки с оленями и Санта-Клаусом и еще несколько декораций.

В Киеве 18 декабря зажгли огни на главной елке Украины на Софийской пл. Киева.

Елку в этом году украсили по тематике Рождества – с вертепом и шатром. Стоит елка и декорации 25-27 мл. грн. Организаторы утверждают, что "такую елку в мире еще не делали".

Высота елки 30 м. Праздничное дерево украшают 10 тыс. игрушек красного и золотого цветов и гирлянда теплого света длиной 10 км в виде большого купола.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Геническе семья превратила двор в новогоднюю сказку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Лавров сделал впечатляющие заявления по Донбассу: подробности
Лавров сделал впечатляющие заявления по Донбассу: подробности 1 Просмотров: 19899
&quot;Кто смотрел – прослезился. Кто не видел – много потерял&quot; - физиогномик проанализировал новогоднее поздравление Зеленского
"Кто смотрел – прослезился. Кто не видел – много потерял" - физиогномик проанализировал новогоднее поздравление Зеленского
 Просмотров: 10386
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
Кличко показал взрослых сыновей, Шкиряк - новое тату, Клименко улетела в Египет, а Усов – в Финляндию - неделя политиков в фото
22
 Просмотров: 9747
Украинцы должны привязать SIM-карту к паспорту, иначе им не будут предоставляться услуги
Украинцы должны привязать SIM-карту к паспорту, иначе им не будут предоставляться услуги Просмотров: 8937
&quot;С россиянами садиться выпивать – себя не уважать&quot; – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
"С россиянами садиться выпивать – себя не уважать" – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
8
 4 Просмотров: 8289
Общество
"Героям слава!": в Киеве состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве состоялось факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
18
 Просмотров: 2691
В Антарктиде две трети полярников заразились Covid-19
В Антарктиде две трети полярников заразились Covid-19 Просмотров: 576
Пограничники рассказали, сколько людей въехало в Украину на Новый Год
Пограничники рассказали, сколько людей въехало в Украину на Новый Год Просмотров: 369
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
24
 Просмотров: 1512
В Украине изменились правила поступления в интернатуру
В Украине изменились правила поступления в интернатуру Просмотров: 657
Больше всего комментируют
11
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6
Зеленских с Ермаком развлекала группа из РФ
4
"С россиянами садиться выпивать – себя не уважать" – сети о новогоднем поздравлении Зеленского
3
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3
Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом
Голосов: 58055
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть