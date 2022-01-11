В Киеве стало больше локаций, где дают "вторую жизнь" новогодним елкам

 
Ексклюзивы
1/5
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 117
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 432
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 477
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
2 Просмотров: 2457
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 621
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 27459
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1863
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 20232
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 16047
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
7 Просмотров: 7596
Фото
Все фото
4
3
19
6
19
В Киеве стало больше локаций, где дают &quot;вторую жизнь&quot; новогодним елкам
В Киеве стало больше локаций, где дают "вторую жизнь" новогодним елкам
В Киеве избили и ограбили телеведущего Куликова
В Киеве избили и ограбили телеведущего Куликова
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
&quot;Ты предатель. Ты в Украину уехал!&quot; - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Видео
Все видео
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
Мать задушила ремнем двухлетнюю дочь
После митинга под Радой задержали двух человек
После митинга под Радой задержали двух человек
В "Борисполе" завернули музыканта из России
В "Борисполе" завернули музыканта из России
"Карантинные" фудкорты и уникальный каток - чем будут удивлять новогодние локации Киева
"Карантинные" фудкорты и уникальный каток - чем будут удивлять новогодние локации Киева
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4887
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3672
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2052
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3285
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1728
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 531
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
вторник, 11 января 2022 14:23

В Киеве стало больше локаций, где дают "вторую жизнь" новогодним елкам
4

  Комментировать

В Киеве открыли дополнительные локации, куда можно принести новогоднее дерево на переработку. Теперь их 33.

Функционируют пункты на базе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и Дарницкого ЛПГ, передает пресс-служба КГГА.

"Пункты утилизации хвойных деревьев будут работать до 31 января с 7:00 до 21:00 во всех районах столицы", - говорится в сообщении.

Адреса пунктов утилизации новогодних деревьев:

Фото: скриншот

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елок не свозить: в зоопарке рассказали, чем опасны новогодние деревья для животных

Пункты утилизации новогодних деревьев создают, чтобы растения, украшающие жилища горожан по праздникам, могли принести пользу и потом. В пунктах деревья измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве стало больше локаций, где дают "вторую жизнь" новогодним елкам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

Извержения вулкана и землетрясения разрушили города на острове

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 27459
&quot;Сложный разговор&quot;: завершились переговоры между РФ и США
"Сложный разговор": завершились переговоры между РФ и США Просмотров: 24184
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 20232
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 19998
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
3
 3 Просмотров: 14985
Новости Киева
В Киеве избили и ограбили телеведущего Куликова
В Киеве избили и ограбили телеведущего Куликова
3
 Просмотров: 1017
На Киев надвигается непогода: объявили штормовое предупреждение
На Киев надвигается непогода: объявили штормовое предупреждение Просмотров: 621
"Ситуацию раздули" - что рассказали пассажиры, прилетевшие в Киев из Казахстана
"Ситуацию раздули" - что рассказали пассажиры, прилетевшие в Киев из Казахстана Просмотров: 14050
В аэропорту "Борисполь" приземлился воздушный шар
В аэропорту "Борисполь" приземлился воздушный шар Просмотров: 342
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 20232
Больше всего комментируют
7
"Весной будет отправная точка" - Притула рассказал о политических планах
3
Рабочая неделя Зеленского началась со лжи
2
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
2
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
1
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Голосов: 7116
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть