В Киеве стало больше локаций, где дают "вторую жизнь" новогодним елкам

В Киеве открыли дополнительные локации, куда можно принести новогоднее дерево на переработку. Теперь их 33.

Функционируют пункты на базе районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и Дарницкого ЛПГ, передает пресс-служба КГГА.

"Пункты утилизации хвойных деревьев будут работать до 31 января с 7:00 до 21:00 во всех районах столицы", - говорится в сообщении.

Адреса пунктов утилизации новогодних деревьев:

Фото: скриншот

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Пункты утилизации новогодних деревьев создают, чтобы растения, украшающие жилища горожан по праздникам, могли принести пользу и потом. В пунктах деревья измельчают на щепу, используемую для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.