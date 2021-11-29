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понедельник, 29 ноября 2021 17:05

В Киеве начали собирать главную елку страны - фото
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Фото: Ольга Косова, "Вечерний Киев"

В понедельник, 29 ноября, на Софийской пл. Киева приступили к монтажу главной елки Украины.

Туда привезли каркас новогоднего дерева. Сегодня также довезут и другие части конструкций, пишет "Сегодня".

"Основные работы по установке елки начнутся во вторник (30 ноября. - Gazeta.ua). На Софийскую пл. привезли противовес для елки. Это бетонные блоки весом 100 т", - рассказали организаторы.

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Также в столицу привезли фуру новых игрушек для главной елки страны. Устанавливать и украшать дерево будут 10 дней.

"Одна игрушка – 8 см в диаметре. Их будет 20 тыс., не менее. 75% – красного цвета и 25% – золотого", – рассказал директор Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

По словам Добруцкого, игрушки будут сделаны из пластика. На елке их разместят точечно. Новогоднее дерево будет словно окутано бисером.

Главная елка будет искусственной и 31-метровой. Это на 3 м шире прошлогодней. "Родом" она с львовской фабрики, как и большинство игрушек для нее, пишет "Вечерний Киев".

Главную елку в этом году украсят по тематике Рождества – с вертепом и шатром. Символом празднования станет Доброчар - волшебник и ученый. Его резиденцию вместе с фестивалем иллюминации и аттракционами перенесли за город в Добропарк. Все расположиться на 800 кв. м.

Стоит елка и декорации 25-27 млн. грн. Организаторы утверждают, что "такой елки в мире еще не делали".

Откроют новогоднее дерево традиционно 19 декабря в 17.00.

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29
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