Без шляпы, но с волшебным символом - чем удивит главная елка Украины в этом году

На фотографии главная елка Украины на Софийской пл. в прошлом году. Новогодняя елка 2021 года будет одета в 10 тыс. елочных украшений и засияет гирляндами теплого цвета. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В Киеве главную елку страны на Софийской пл. в этом году украсят по тематике Рождества – с вертепом и шатром.

Об этом рассказал организатор новогодне-рождественских празднований в центре столицы Игорь Добруцкий "Київ. Newsroom".

"Над елкой будет опять большой шатер, купол с иллюминацией где-то 60 метров в диаметре. В прошлом году мы уже показали – это будет очень уютно. Люди, которые подходили под елку, им казалось, что они приходили почти в церковь. И рождественские мелодии придадут какой-то другой энергии этому святому месту", - рассказал Добруцкий.

Еще одной изюминкой праздника станет инсталляция из 38 фигур представителей святого семейства, которые сформируют вертеп. Гостей также ознакомят с историей рождения Иисуса Христа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве начали устанавливать новогоднюю елку

Символом празднования этого года станет Доброчар - волшебник и ученый. Его резиденцию вместе с фестивалем иллюминации перенесли за город. Такое решение объясняют желанием избежать скоплений во время карантина.

"Для него (Доброчара.- Gazeta.ua) отвели почти 800 квадратных метров площади. Это будет резиденция за городом по Житомирской трассе, 18 километров от контрольно-пропускного пункта", – добавил Добруцкий.

Там также установят фотозону и аттракционы с выставкой метеоритов и телескопов.

В прошлом году главную елку Украины оформили в тематике сказочного леса. Украсили игрушками в виде лесных зверей, шишек, грибов, желудей. Всего развесили около 1,5 тыс. украшений. Верхушка в форме звезды, которой заменили скандальную шляпу, была сделана из алюминия и гирлянд трех цветов. Высота звезды 4 м, вес 60 кг. Стоимость украшения - 75 тыс. грн.