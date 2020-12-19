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суббота, 19 декабря 2020 19:00

В Киеве торжественно зажигают главную елку страны (онлайн)
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В Киеве начинается торжественное открытие главной елки страны. Традиционно ее зажигают в День Святого Николая, 19 декабря. Новогоднее дерево уже седьмой год подряд возвышается на Софийской площади.

Елку оформили в тематике сказочного леса. Украсили игрушками в виде лесных зверей, шишек, грибов, желудей. Всего развесили около 1,5 тыс. украшений.

Фото: FolkUkraine

Особое украшение елки - гирлянда из больших лампочек французского производства. Они светятся 2 цветами - холодным белым и зеленым.

В этом году елка является самой высокой и искусственной. Высота дерева с конструкцией - 31 м. Расположили его на сказочном пеньке с дверцей. Площадь пенька - 34 м, диаметр примерно 10 м. После длительных дискуссий и споров с верхушки елки сняли сказочною шляпу, заменив рождественской звездой.

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Пандемия коронавируса внесла изменения в празднование Нового года в столице. В этом году отказались от фудкортов, концертов и анимационных программ. Вместо них организовали новогодний пешеходный маршрут.

Празднование новогодних и рождественских праздников в Киеве пройдет с 19 декабря по 19 января. Введение локдауну или комендантского часа в новогоднюю ночь зависит от решений Кабмина.

На пешем новогоднем маршруте Киева, кроме главной, можно увидеть еще 2. Их также зажгут в субботу, 19 декабря.

Центральную елку Подола расположили традиционно на Контрактовой площади. Ее украсили тарелками с петриковской росписью, яблоками и орехами. На площади также смонтировали каток и горки для взрослых и детей.

В этом году впервые установили и главную елку города - возле Арки дружбы народов. Она 31 м высотой и украшена в тематике волшебного леса. Все украшения елки, пешеходного моста, дорожек, ведущих к Арке будут "хрустальными". Они выполнены в холодных цветах.

Общая протяженность пешего новогоднего маршрута в обе стороны 8 км. Состоит он из семи лекций. На одной из них разместили скандальную шляпу.

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Дата
19
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