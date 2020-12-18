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пятница, 18 декабря 2020 22:17

Во Львове торжественно зажгли главную елку
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Новогоднее дерево привезли во Львов из Дрогобычского лесничества
Фото: Валерий Шмаков
Львовяне и гости города могли смотри на зажжение елки онлайн
Новогоднее дерево привезли во Львов из Дрогобычского лесничества
Городского головы Львова Андрея Садового на церемонии не было. Он болен Covid-19
Звезда на верхушке городской елки

Сегодня, 18 декабря, накануне Дня св. Николая, состоялось торжественное открытие общегородской елки Львова. Нынешнее новогоднее дерево привезли из Дрогобычского лесничества.

Чтобы избежать массового скопления людей, львовяне и гости города могли смотреть на зажжение елки онлайн.

После передачи пластунами Вифлеемского огня мира, выступления хоровой капеллы "Дударик" и обратного отсчета на елке загорелись праздничные огни.

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Городского головы Львова Андрея Садового на церемонии не было. 16 декабря Садовый сообщил в Facebook, что повторно получил "позитивный" результат ПЦР-теста на Covid-19 и лечится дома. Приветственное слово говорила его жена Екатерина Кот-Садовая.

"Мы пережили очень сложное время, но проявили большую любовь и солидарность друг к другу. Пусть зажженная свеча Вифлеемского огня, пусть зажженная елка будут символом и напоминанием, что мы очень хорошие и у нас есть Божий свет, который всегда будет гореть внутри нас ", - сказала первая леди города.

Рядом начала работать Рождественская ярмарка. Из-за карантина домиков втрое меньше, чем в прошлом году. Между ними небольшое расстояние, продавцы работают в масках.
Здесь можно попробовать уличной еды, горячих напитков, сладостей и приобрести украинскую традиционную одежду. В этом году акцент сделали на продаже сувениров, чтобы каждый мог создать праздничную атмосферу дома.

Также с фонтана возле Оперного театра, котрый ежедневно играет классическую музыку, стали раздаваться колядки. Здесь их можно будет послушать в течение всего периода новогодних и рождественских праздников.

В столице с 19 декабря по 14 января на Софийской площади гостей будет приветствовать интерактивный Святой Николай. Голограмма появляться каждый час, чтобы поздравить малышей и всех посетителей праздничной площади.

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