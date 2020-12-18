Во Львове торжественно зажгли главную елку

Фото: Валерий Шмаков

Сегодня, 18 декабря, накануне Дня св. Николая, состоялось торжественное открытие общегородской елки Львова. Нынешнее новогоднее дерево привезли из Дрогобычского лесничества.

Чтобы избежать массового скопления людей, львовяне и гости города могли смотреть на зажжение елки онлайн.

После передачи пластунами Вифлеемского огня мира, выступления хоровой капеллы "Дударик" и обратного отсчета на елке загорелись праздничные огни.

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Городского головы Львова Андрея Садового на церемонии не было. 16 декабря Садовый сообщил в Facebook, что повторно получил "позитивный" результат ПЦР-теста на Covid-19 и лечится дома. Приветственное слово говорила его жена Екатерина Кот-Садовая.

"Мы пережили очень сложное время, но проявили большую любовь и солидарность друг к другу. Пусть зажженная свеча Вифлеемского огня, пусть зажженная елка будут символом и напоминанием, что мы очень хорошие и у нас есть Божий свет, который всегда будет гореть внутри нас ", - сказала первая леди города.

Рядом начала работать Рождественская ярмарка. Из-за карантина домиков втрое меньше, чем в прошлом году. Между ними небольшое расстояние, продавцы работают в масках.

Здесь можно попробовать уличной еды, горячих напитков, сладостей и приобрести украинскую традиционную одежду. В этом году акцент сделали на продаже сувениров, чтобы каждый мог создать праздничную атмосферу дома.

Также с фонтана возле Оперного театра, котрый ежедневно играет классическую музыку, стали раздаваться колядки. Здесь их можно будет послушать в течение всего периода новогодних и рождественских праздников.

В столице с 19 декабря по 14 января на Софийской площади гостей будет приветствовать интерактивный Святой Николай. Голограмма появляться каждый час, чтобы поздравить малышей и всех посетителей праздничной площади.