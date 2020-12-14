Вместо фудкортов - 7 праздничных локаций: показали карту новогоднего маршрута в Киеве

Новогодний пешеходный маршрут в Киеве будет состоять из 7 локаций. Его общая протяженность в обе стороны 8 км.
Он не будет создавать значительных скоплений людей и не будет требовать перекрытия проезжей части улиц, рассказало в Facebook Управления туризма и промоций КГГА.
Пролегать маршрут будет через такие локации:
1. Софийская площадь - главная елка страны оформлена в тематике "Волшебный лес";
2. арка Дружбы Народов - главная елка Киева, каток и 200 м гирлянды "Звездное небо";
3. Велосипедной-пешеходный мост;
4. Владимирская горка;
5. Аллея художников;
6. Андреевский спуск;
7. Контрактовая площадь.
Спустившись на Подол, киевляне и гости города попадут в Петриковскую сказку, ведь елку на Контрактовой площади украсят тарелками с традиционной росписью, яблоками и орехами.
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Празднование новогодних и рождественских праздников в Киеве пройдет с 19 декабря по 19 января. Введение локдауну или комендантского часа в новогоднюю ночь зависит от решений Кабмина.
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