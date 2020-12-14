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понедельник, 14 декабря 2020 17:00

Вместо фудкортов - 7 праздничных локаций: показали карту новогоднего маршрута в Киеве

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Новогодний пешеходный маршрут в Киеве будет состоять из 7 локаций. Его общая протяженность в обе стороны 8 км.

Он не будет создавать значительных скоплений людей и не будет требовать перекрытия проезжей части улиц, рассказало в Facebook Управления туризма и промоций КГГА.

Автор: Управление туризма и промоций КГГА
  Пеший новогодний маршрут от Арки дружбы народов до Контрактовой площади
Пеший новогодний маршрут от Арки дружбы народов до Контрактовой площади

Пролегать маршрут будет через такие локации:

1. Софийская площадь - главная елка страны оформлена в тематике "Волшебный лес";

2. арка Дружбы Народов - главная елка Киева, каток и 200 м гирлянды "Звездное небо";

3. Велосипедной-пешеходный мост;

4. Владимирская горка;

5. Аллея художников;

6. Андреевский спуск;

7. Контрактовая площадь.

Спустившись на Подол, киевляне и гости города попадут в Петриковскую сказку, ведь елку на Контрактовой площади украсят тарелками с традиционной росписью, яблоками и орехами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главную елку страны на Софийской площади украсили

Празднование новогодних и рождественских праздников в Киеве пройдет с 19 декабря по 19 января. Введение локдауну или комендантского часа в новогоднюю ночь зависит от решений Кабмина.

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