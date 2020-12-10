Главную елку страны на Софийской площади украсили

Главную елку страны в столице на Софийской площади уже украсили. Повесили гирлянды и даже частично игрушки.

Также показали особое украшение елки - зажженную гирлянду из больших лампочек, сделанную во Франции, пишет "ТСН".

Фото: Департамент культуры КГГА

"Желуди, грибы, совы и белки. На праздничном дереве можно будет увидеть едва ли не всех представителей лесной флоры и фауны. А вот дерево в этом году - искусственное. Оно 31 м высотой", - говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" .

Департамент культуры КГГА показал, как будет выглядеть главное новогоднее дерево в вечернее время - с игрушками и иллюминацией.

По традиции огни главной елки страны включат в день Святого Николая, 19 декабря.

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Пандемия коронавируса внесла изменения в празднование Нового года в Киеве. В этом году будут пытаться обезопасить новогодние локации от скопления людей.