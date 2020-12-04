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пятница, 04 декабря 2020 15:36

Новый год в условиях пандемии: какие ограничения на праздники ввел Киев

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Пандемия коронавируса внесла изменения в празднование Нового года в Киеве. В этом году будут пытаться обезопасить новогодние локации от скопления людей.

Об этом рассказала директор Департамента культуры КГГА Диана Попова во время онлайн-брифинга.

Автор: Фото: Folk Ukraine ("Сегодня")
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"В этом году не будет традиционных фестивальных событий, вы не найдете большую сцену, которая всегда последние 5 лет была на Софийской площади", - отметила Попова.

Главная елка страны в этом году будет искусственной. Традиционно ее открытие состоится 19 декабря в 19:00 на Софийской площади.

Чтобы избежать скоплений, разработали пеший маршрут по центральной части города. Также проведут молодежный фестиваль Snigfest.

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"Мы впервые разработали большой пешеходный маршрут по Киеву, будем проводить на Арке дружбы народов фестиваль сноубордистов, который будут транслировать", - отметила Попова.

Начальник отдела координации и мониторинга проведения массовых мероприятий в Киеве Кирилл Воронин добавил, что маршрут будет пролегать от Арки дружбы народов через Пешеходный мост, Владимирскую горку, Аллею художников, Андреевской спуск до Контрактовой площади. Его общая протяженность в обе стороны 8 км.

По его словам, в этом году решили отказаться от фуд-кортов, концертов и анимационных программ. Транспорт будет работать в режиме праздничного дня, однако по какому графику пока что неизвестно.

Празднование новогодних и рождественских праздников в Киеве пройдет с 19 декабря по 19 января. Введение локдауну или комендантского часа в новогоднюю ночь зависит от решений Кабмина.

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