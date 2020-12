Дарт Вейдер и астронавт: ватиканский футуристический вертеп жестко раскритиковали католики

На площади Святого Петра в Ватикане поставили футуристический вертеп, который сразу же раскритиковали католики.

"Футуристический керамический вертеп с астронавтом и персонажем, похожим на Дарта Вейдера из "Звездных войн", столкнулся с таким количеством критики, что, будь он бродвейским спектаклем, то закрылся бы в день премьеры", - пишет Reuters.

Персонажи вертепа напоминают кубические фигуры, а животные - низкие и квадратные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как сияет елка под Офисом президента

По словам творцов, для создания фигур их вдохновила греческая, шумерская и египетская культуры.

По мнению издания The Times, одна из скульптур похожа на Дарта Вейдера из Lego или на персонажа из сериала "Доктор Кто". Рядом с ними стоит астронавт.

Вертеп 2020-го создали в период с 1965-го по 1975 год студенты и преподаватели института искусств в Кастелли.

Пользователи сети уже опубликовали множество постов с новыми персонажами вертепа.

This year's #Vatican Nativity scene, revealed tonight, comes from a town in the Abruzzi region of Italy famous for its ceramics. Its creators say it's meant to have a contemporary and unconventional look influenced by ancient Greek, Sumerian and Egyptian art. Photo: @dibanezgut pic.twitter.com/ozEeaQWJ6r