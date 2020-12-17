Святого Николая заменят голограммой - чем удивит главная елка

3D-модель Святого Николая появится в мобильном приложении "Приват 24". Фото: pinterest.com

В столице с 19 декабря по 14 января на Софиевской площади гостей будет приветствовать интерактивный Святой Николай.

Голограмма будет появляться каждый час, чтобы поздравить малышей и всех посетителей праздничной площади, сообщает ТСН.

"В этом году из-за карантина все пожилые люди должны оставаться дома, среди них и Святой Николай. Однако праздник должен состояться. Поэтому мы обратились к современным технологиям, чтобы доставить Николая на главную новогоднюю площадь Украины. Представьте: его реалистичная голограмма в полный рост знакомится с вами, рассказывает новогодние стихи, загадывает загадки и желает счастья в новом году. Этот инновационный проект не только заряжает праздничным настроением, но и призывает позаботиться о пожилых людях, которым сейчас опасно выходить из дома", - рассказала организатор мероприятия Вера Платонова.

Для создания "цифрового" Николая пригласили украинского актера Михаила Безпалько. Он уже более 60 лет играет новогодних персонажей.

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19 декабря, на открытии главной елки, он появится на площади, чтобы поздравить гостей.

Те, кто не сможет или не захочет приходить в людные места в период праздников, смогут посмотреть поздравления благодаря дополненной реальности в мобильном приложении.

3D-модель Святого Николая появится в мобильном приложении "Приват 24".

"Чудеса должны случаться, даже несмотря на пандемию. Именно поэтому в этом году мы сделали Святого Николая цифровым. И приглашаем к каждому дому, не нарушая карантина. Вам нужно будет только открыть приложение, чтобы Святой Николай появился прямо посреди комнаты", - отметил председатель правления банка Петр Крумханзл.

В четверг, 17 декабря, верхушку главной елки на Софийской площади в Киеве украсили рождественской звездой. 19 декабря, в День Святого Николая, состоится официальное открытие елки. В 19:00 традиционно зажгут новогодние огни.