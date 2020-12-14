Рассказали, где можно увидеть скандальную шляпу, которую сняли с главной елки

В воскресенье, 13 декабря, с главной елки страны с помощью крана сняли сказочною шляпу - верхушку новогоднего дерева.

Отдельные пользователи сети, публикуя фото демонтированной шляпы, утверждали, что ее поломали на месте. Но это не так, пишет "Сегодня".

Фото: Facebook-страница Иван Сидор

"Шляпу аккуратно сняли и начали разбирать ее конструкцию на месте. Это заметил мужчина, который сделал фото на Софийской площади. Но шляпа целая и в полном порядке", - рассказали в компании Folk Ukraine, которая организовывает новогодне-рождественские празднования в столице.

С момента установления шляпы, общество условно разделилось на 2 группы: кому верхушка понравилась, а кому наоборот.

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Сторонники сказочной шляпы даже после демонтажа хотели бы ее увидеть и сделать фото в знак поддержки. Но после громкого скандала шляпу не будут размещать в столичном парке на период новогодних праздников, как часть декорации или иллюминации.

"Мы решили передать шляпу в один из частных парков. И увидеть его можно будет на этой локации, но не в этот Новый год. Сейчас он не будет экспонироваться", - добавили в компании.

Вместо традиционных фудкортов в Киеве организовали новогодний пеший маршрут, который будет пролегать через 7 праздничных локаций. Он не будет создавать значительных скоплений людей и не будет требовать перекрытия проезжей части улиц.