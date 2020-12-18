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пятница, 18 декабря 2020 12:20

Под Офисом президента заметили огромных ангелов
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Возле здания Офиса президента в Киеве идут последние приготовления перед открытием новогоднего городка "Николай принимает друзей".

Уже появились сияющие ангелы и множество елок с огоньками в окнах здания и возле него. Ранее здесь смонтировали и залили каток, установили живую елку, фотозоны и карусель, пишет Big Kyiv.

Фото: Big Kyiv

Ангелов установили на площади, а также у входа в Офис президента, где стоит дом Святого Николая. Главную елку здесь убрали в шарики, красные банты и гирлянду, что светит золотым.

Также украсили фонари, обустроили домики, в которых, вероятно, будут продавать вкусности и сувениры.

Торжественное открытие новогодней локации запланировано в День Святого Николая, 19 декабря.

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Каток, карусель и праздничные фотозоны возле Офиса президента будут бесплатные. Зимняя локация "Николай принимает друзей" будет работать в течение новогодних праздников без выходных с 10:00 до 21:00. Будут соблюдать все карантинные ограничения.

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Дата
18
декабря

Открыли художественную академию

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