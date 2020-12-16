На Контрактовой площади оживает Петриковская сказка

В Киеве на Подоле монтируют традиционный новогодний городок.

Контрактовая площадь является одной из 7 локаций новогодне-рождественского маршрута столицы, который будет пролегать от Арки дружбы народов, пишет "Вечерний Киев".

Фото: Борис Корпусенко, "Вечерний Киев"

Общая протяженность пешего маршрута в обе стороны 8 км.

На площади уже оживает Петриковская сказка. Установили елку, украшенную тарелками с традиционной росписью, яблоками и орехами. Сейчас монтируют каток, а также горки для взрослых и детей.

Новогодняя локация откроется в эту субботу, 19 декабря. В этот же вечер зажгут и елку. Работать городок будет до 20 января.

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Возле здания Офиса президента в Киеве продолжают монтировать новогодний городок "Николай принимает друзей". Уже показали, как сияет живая елка под ОП.