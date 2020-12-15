Показали, как сияет елка под Офисом президента

Возле здания Офиса президента в Киеве продолжают монтировать новогодний городок "Николай принимает друзей". В тестовом режиме засияла живая елка.

Ее украсили гирляндами и новогодними шариками с изображениями зверей. Верхушку дерева украсили звездой, пишет "Вечерний Киев".

Фото: "Вечерний Киев"

В отличие от прошлого года, возле ОП будет не только каток. Здесь уже установили карусель и ярмарочные домики.

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Каток, карусель и праздничные фотозоны возле Офиса президента будут бесплатные. Зимняя локация "Николай принимает друзей" будет работать в течение новогодних праздников без выходных с 10:00 до 21:00. Торжественное открытие площадки запланировано в День Святого Николая, 19 декабря. Работать новогодняя локация будет с соблюдением карантинных требований.