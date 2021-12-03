Новый год во Львове: точек продажи елок в этом году стало меньше

Фото: city-adm.lviv.ua

С 18 декабря во Львове стартуют продажи новогодних елок. Продляться они до 6 января. Приобрести елки можно будет во всех районах города.

Традиционной продажи новогодних деревьев не будет только у железнодорожного вокзала, сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

"Только по ул. Черновицкой (железнодорожный вокзал. - Gazeta.ua) мы не предлагаем в этом году осуществлять продажу елок. Если железная дорога предложит на территории своей стоянки, тогда мы сможем принять отдельное решение", - говорится в сообщении.

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Также с 17 по 20 января во Львове будет работать рождественская ярмарка на просп. Свободы и пл. Рынок.

"Ярмарка в этом году будет не очень большой. Обычно это было около 250 домиков, вместо этого сейчас мы разрешили разместить 90 домиков на просп. Свободы и 50 домиков на пл. Рынок", - рассказала директор департамента экономического развития Ирина Кулинич.

Как и в прошлом году маленькие ярмарки будут в сквере на ул. Валовой, ул. Курбаса, в Сыхивском районе возле Центра Довженко и других местах.

С 16 декабря в Киеве откроются 14 новогодних локаций для киевлян и гостей города. В этом году обустроить новогодние локации дали возможность разным командам.