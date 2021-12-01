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среда, 01 декабря 2021 14:54

В Киеве откроют сразу 14 новогодних локаций: известная дата

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В Киеве откроют сразу 14 новогодних локаций: известная дата
На фотографии главная елка Украины и Киева на Софийской пл. в прошлом году. Фото: facebook.com/FolkUkraine

С 16 декабря в Киеве откроются 14 новогодних локаций для киевлян и гостей города. В этом году обустроить новогодние локации дали возможность разным командам.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Отметил, что власти города уже семь лет к созданию новогодних локаций привлекает частный бизнес

"Это позволяет сэкономить десятки миллионов бюджетных средств, которые нужны в других отраслях. В то же время такое партнерство позволяет создать современные европейские локации, являющиеся магнитом для киевлян и гостей столицы. Главная елка Киева и страны уже два года подряд попадала в европейский рейтинг самых красивых елок", - рассказал Мондриевский.

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В ближайшее время департамент культуры КГГА обнародует план мероприятий в столице с учетом главных событий и перекрытий движения во время праздников.

"В скором времени начнутся монтажные работы праздничных локаций - на Софийской и Контрактовой площадях и у Арки дружбы народов. В каждом районе столицы появится новогодняя елка. В этом году мы поставили цель провести незабываемый и яркий праздник, учитывая вызовы настоящего, а также потребности всех социальных и возрастных групп населения", - отметила директор департамента культуры КГГА Яна Баринова.

В понедельник, 29 ноября, на Софийской пл. Киева приступили к монтажу главной елки Украины. Туда привезли каркас новогоднего дерева и другие конструкции. Также в столицу привезли фуру новых игрушек для главной елки страны. Устанавливать и украшать дерево будут 10 дней.

Елку украсят по тематике Рождества - с вертепом и шатром. Стоит елка и декорации 25-27 млн грн. Организаторы утверждают, что "такой елки в мире еще не делали".

Символом празднования станет Доброчар - волшебник и ученый. Его резиденцию вместе с фестивалем иллюминации и аттракционами перенесли за город в Добропарк. Все расположат на 800 кв. м.

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