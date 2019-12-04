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среда, 04 декабря 2019 21:26

Когда зажгут главную елку страны

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Когда зажгут главную елку страны
Новогодние празднования на Контрактовой площади начнутся 19 декабря. Фото: Ukrlib

Главную елку страны зажгут в День Святого Николая, 19 декабря, на столичной Контрактовой площади.

Праздничное дерево украсили по мотивам опишнянского гончарного искусства. Также именно в этом этническом стиле на Подоле оформят зимний городок. До 20 января здесь будут встречать посетителей народными гуляниями и развлечениями, сообщает пресс-служба КГГА.

В программе празднования - шествие звездочетов 7 января, массовое исполнение колядки, установления рождественского Дидуха и народные гуляния, щедрование в канун Святого Василия, выступление фольклорных коллективов.

Для детей будут аттракционы, горки, они смогут посетить резиденцию Святого Николая, пообщаться с ним лично и получить подарок. Для любителей активного отдыха под открытым небом будет работать стрит-арт каток, где будут инструкторы.

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На пешеходной части улицы Петра Сагайдачного представят световые инсталляции, а также арт-объекты в опишнянской стиле - в виде горшков, кувшинов, куманцев и бочонков.

В декабре в украинцев будет дополнительный государственный выходной. 25 числа будем отмечать католическое Рождество. Недавно праздник стал официальным выходным днем ​​в Украине.

Кроме того, украинское правительство готовит длительные новогодние каникулы.

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Дата
04
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