Киев начали зачищать от елочных базаров - кому грозит демонтаж

Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве во время рейда по елочным ярмаркам инспекторы обнаружили около 20 локаций без разрешительных документов.

В понедельник, 21 декабря, Киевблагоустройство приступило к демонтажу незаконных точек по продаже елок, сообщил директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

"Несмотря на морозную погоду демонтажные бригады освобождают газоны и тротуары от незаконных елочных базаров. Вчера демонтировали девять локаций в пяти районах столицы, где без разрешений продавались новогодние деревья. Контроль за размещением ярмарок будет продолжаться", - сказал Ткаченко.

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Добавил, что проверяют и официальные точки продаж. В случае выявления нарушений на таких локациях, разрешительные документы могут аннулировать, а площадку переместить. Такая судьба уже постигла елочный базар на просп. Правды, добавил Ткаченко.

Чтобы получить разрешение на продажу новогодних деревьев, нужно заключить соглашение с КП "Міський магазин". Свободных локаций для размещения еще более 30. Выбрать их можно здесь. Уточнить информацию по размещению можно по телефону 0(44) 235 03 29, объяснили в КГГА.

С 15 декабря в Киеве начали работать официальные площадки по продаже новогодних елок и украшений. Таких локаций в этом году создали почти 200. Будут работать ярмарки до 31 декабря. Официальные ярмарки можно распознать по нескольким критериям.