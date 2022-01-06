В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента

В Хмельницком на майдане Независимости из автомобилей создали елку. К флешмобу присоединились около 30 водителей.
Некоторые автомобили были украшены гирляндами, пишет "Поділля news".
О запланированном флешмобе автовладельцев предупреждали заранее. Призвали приехать и поучаствовать.
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"То ли слишком поздно предупредили хмельничан, то ли владельцы автомобилей предпочли подготовку к празднику, но на майдан приехали только около 30 автомобилистов", - пишет издание.
В следующий раз, надеются водители, их будет больше, а зрелище будет более масштабным.
В Одессе прошел парад троллейбусов, украшенных гирляндами. В праздничном шествии приняли участие восемь машин. Троллейбусы, украшенные новогодней иллюминацией, проехали по улицам Одессы. Стартовал парад из разворотного кольца на ул. Инглеге.
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