В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента

Вечером автомобили выстроились в форме елки, засветив фары. Фото: скриншот с видео

В Хмельницком на майдане Независимости из автомобилей создали елку. К флешмобу присоединились около 30 водителей.

Некоторые автомобили были украшены гирляндами, пишет "Поділля news".

О запланированном флешмобе автовладельцев предупреждали заранее. Призвали приехать и поучаствовать.

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"То ли слишком поздно предупредили хмельничан, то ли владельцы автомобилей предпочли подготовку к празднику, но на майдан приехали только около 30 автомобилистов", - пишет издание.

В следующий раз, надеются водители, их будет больше, а зрелище будет более масштабным.

В Одессе прошел парад троллейбусов, украшенных гирляндами. В праздничном шествии приняли участие восемь машин. Троллейбусы, украшенные новогодней иллюминацией, проехали по улицам Одессы. Стартовал парад из разворотного кольца на ул. Инглеге.