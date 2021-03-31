Кто такие лобуш и цуба - рассказали о тайном языке нищих

В старину слепые нищие пели думы и религиозные песни. Их часто могли выгонять из сел представители власти. Фото: hroniky.com

В старину незрячие нищие на Волыни пользовались собственным языком.

Свой язык они не передавали "зрячим людям". О нем рассказала исследователям жительница села Белин на Ковельщини Волынской области Анастасия Ладан. Она была женой слепого нищего. От него переняла диалектные слова, сообщают "Хроники Любарта".

Новые нищие сдавали экзамен на знание песен и молитв. Выставляли магарыч. Женщин могли заставить переспать со старшим. После этого определяли села, в которых позволят просить деньги.

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Исследователи привели слова волынских нищих, о которых смогли узнать: "баштиі" - отец; "маниця, маничо" - мать; "йонус" - сын; "андруска" - дочь; "андрус" - брат; "лох, меж, мєх, мих" - человек; "куба, раха, цуба, реха" - женщина; "бобзюк, лобуз, лобус, лобуш" - парень; деіка - вода; "сумер, сумир" - хлеб; "альмо, гальмо" - молоко; "терн" - сыр; "весло, увесло" - масло; "кирити, кірити" - пить; "клевиї" - хороший; "нехухиї" - некрасивый.

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