Что означает "дук" и "начєс"- мужчина продвигает в интернете гуцульский диалект

Журналист Роман Клим учит пользователей Facebook гуцульскому говору. Фото: МБ

Журналист и издатель Роман Клим из Верховины Ивано-Франковской области в Facebook учит гуцульскому диалекту.

В рамках проекта #вивчаємо гуцульську он публикует сообщения с гуцульскими словами и объясняет их значение, сообщает "Молодий буковинець".

"Я живу в этом регионе и знаю много интересных слов. Хотя от пожилых людей слышу даже те, что мне не известны. Уже есть много различных словарей гуцульского говора. Хотелось немного популяризировать наш язык и в соцсетях, где проводит время молодежь. Толчком послужили статьи краеведов Василия Зеленчука и Василия Шкургана в газете "Гуцульщина". Они писали, что гуцульский язык, как и все остальные, имеет право на существование. И нужно его сохранить", - говорит Клим.

Он пытается искать малоизвестные слова. Благодаря этому на страницу журналиста подписалось много людей из разных регионов.

"Людям это нравится, они интересуются. Пишут с Буковины, из Львова, из Хмельницкого. Хочу продолжать этот проект хотя бы до конца года. Потом, возможно, его как-то усовершенствую. Гуцульская речь давно перестала быть диалектом. На ней говорят в большом регионе, у нас тысячи уникальных слов, которые нигде больше не встретить. Конечно, есть и слова, которые перекликаются с немецким, польским языком", - говорит мужчина.

В Украине сейчас меньше людей говорят на гуцульском диалекте. Но этот язык сохранился в украинских селах Румынии.

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"Это уникальный язык. Сколько у нас есть неповторимых слов! К тому же здесь немного другая грамматика, чем в литературном украинском. Есть много интересных возгласов, частиц: ий, мой, йой, си, єк. Некоторые слова используют не только гуцулы, но и прикарпатцы", - говорит Роман Клим.

Он назвал малоизвестные слова из гуцульского говора:

Дук - богатый гуцул.

Гу′жваль - простуда.

Штрі′мфлі - чулки.

Реві′р - улица.

Йо′йлик - карьерист.

Ки′лавий - неуклюжий человек.

Рама′т - тряпка.

Кутю′га - собака.

Осови′тий - сердитый.

Начєс - быстро.

Фі′фола - метель.

Фе′ртик - конец, все.

Жісни′й - страшный.

Шві′ньки - женские трусы.

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