В Вене запускают работу украинского аудиогида

Посол сообщил о договоренности с дирекцией музея. Фото: Facebook

В венском музее Бельведер запустят аудиогид на украинском языке. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Операция "Украинский язык в Бельведере" выходит на финишную прямую. В июле-августе в перечне аудиогидов будет и наш флаг", - написал он в Facebook.

Щерба встречался с директором музея Вольфгангом Бергманном.

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"Еще раз согласовали текст соглашения. А затем спонтанно взяли и прошлись по этим невероятным музейным залам, где очень скоро усилиями Украины зазвучит наш язык", - добавил посол.

Финансирование проекта состоится через "Украинский институт".

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