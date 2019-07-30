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Рассказали, что будут транслировать на государственном русскоязычном канале

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Рассказали, что будут транслировать на государственном русскоязычном канале
У Зеленского хотят создать государственный русскоязычный канал Фото: rg.ru

Государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко рассказал, что на новом государственном русскоязычном канале будет больше сериалов и ток-шоу. Объяснил, что так будет легче влиять на население Донбасса и Крыма.

"В Украине действует закон о государственном иновещании и уже существует канал UATV. Законом предусмотрено вещание на 50% на английском языке, на 50% - на других языках. Сегодня, например, UATV вещает на английском 50%. Остальные 50% распределены между русским, украинским, арабским и крымскотатарским", - отметил Биденко в интервью телеканалу ObozTv.

Считает, что отделение русскоязычного канала станет продолжением реформы иновещания.

"Речь идет о том, чтобы создавать несколько видов вещания для различных целевых аудиторий. Одно из них - русскоязычное. В первую очередь, ориентированное на Крым и на восток Украины - зону ООС, "серую зону" и дальше", - говорит он.

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В качестве примера политик приводит канал BBC International. Он уверяет, что можно создать англоязычный UATV International. Также отдельно обеспечить русскоязычные трансляции на востоке страны.

"С целевой аудиторией нужно говорить на языке, к которому она привыкла. Например, реклама продукции для испаноязычного населения США идет на испанском языке. Это нормальная практика. Затем постепенно можно перейти на украинский", - уверяет Биденко.

В Украине создадут всемирный русскоязычный канал. Он должен способствовать усилению позиций государства в информационной борьбе.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоязычное население во всем мире", - сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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