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вторник, 30 июля 2019 09:26

У Зеленского хотят государственный русскоязычный канал

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У Зеленского хотят государственный русскоязычный канал
Кирилл Тимошенко анонсировал создание всемирного русскоязычного канала в Украине Фото: detector.media

В Украине создадут всемирный русскоязычный канал. Он должен способствовать усилению позиций государства в информационной борьбе.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоязычное население во всем мире", - сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Канал будут использовать также для борьбы за умы украинцев на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Он должен быть государственным, но команда президента договаривается с частными каналами о передаче ими прав на использование лучшего контента.

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Кабинет министров Украины одобрил стратегию популяризации украинского языка до 2030-го.

"Сильный язык - успешное государство" определяет цель, стратегические цели и основные задачи, на выполнение которых направлена ​​реализация государственной языковой политики. Она охватывает практически все сферы общественной жизни. Будет способствовать повышению престижа и авторитетности государственного языка, формированию комфортной и функциональной украиноязычной среды на всей территории Украины и для всего ее населения.

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