Одобрили стратегию развития языка

Одобрили стратегию популяризации языка до 2030 года Иллюстрация: novynarnia.com

Кабинет министров Украины одобрил стратегию популяризации украинского языка до 2030-го.

"Сильный язык - успешное государство" определяет цель, стратегические цели и основные задачи, на выполнение которых направлена ​​реализация государственной языковой политики. Она охватывает практически все сферы общественной жизни. Будет способствовать повышению престижа и авторитетности государственного языка, формированию комфортной и функциональной украиноязычной среды на всей территории Украины и для всего ее населения.

Програма создаст условия для удовлетворения языковых потребностей украинцев, проживающих за рубежом ", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры.

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С 16 июля 2019-го вступил в силу закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Большинство украинцев поддерживают закон.

По результатам опроса, 83% населения Украины хорошо осведомлены или несколько знают о законе. Из них в целом поддерживает его принятие 59%, против 27%, то есть не поддерживает каждый четвертый.