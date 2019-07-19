Одобрили стратегию развития языка

 
Ексклюзивы
1/5
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1260
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 792
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2187
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 693
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1026
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 747
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 756
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3159
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1494
Фото
Все фото
7
2
38
6
6
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Посчитали количество сторонников единого государственного языка
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Директор украинской школы заставляет учеников изучать русский язык
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
Слезы радости и объятия : как принимали закон о государственном языке
&quot;Утверждаем украинский язык через искусство&quot; - украинцы создали уникальный проект
"Утверждаем украинский язык через искусство" - украинцы создали уникальный проект
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
В столичном детсаду затравили украиноязычную семью
Видео
Все видео
Совбез ООН рассматривает украинский языковой закон (онлайн)
Совбез ООН рассматривает украинский языковой закон (онлайн)
Вместе легче побеждать - призывают отметить вступление в силу языкового закона
Вместе легче побеждать - призывают отметить вступление в силу языкового закона
Подервянский обратился к украинцам
Подервянский обратился к украинцам
Вернуть Россию к истокам – у Зеленского озвучили интересное предложение
Вернуть Россию к истокам – у Зеленского озвучили интересное предложение
Фарион жестко раскритиковала Зеленского
Фарион жестко раскритиковала Зеленского
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 756
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1863
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 963
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2637
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 243
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
пятница, 19 июля 2019 09:35

Одобрили стратегию развития языка

  Комментировать
Одобрили стратегию развития языка
Одобрили стратегию популяризации языка до 2030 года Иллюстрация: novynarnia.com

Кабинет министров Украины одобрил стратегию популяризации украинского языка до 2030-го.

"Сильный язык - успешное государство" определяет цель, стратегические цели и основные задачи, на выполнение которых направлена ​​реализация государственной языковой политики. Она охватывает практически все сферы общественной жизни. Будет способствовать повышению престижа и авторитетности государственного языка, формированию комфортной и функциональной украиноязычной среды на всей территории Украины и для всего ее населения.

Програма создаст условия для удовлетворения языковых потребностей украинцев, проживающих за рубежом ", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский язык ненавидят и шовинисты, и либералы - Портников

С 16 июля 2019-го вступил в силу закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Большинство украинцев поддерживают закон.
По результатам опроса, 83% населения Украины хорошо осведомлены или несколько знают о законе. Из них в целом поддерживает его принятие 59%, против 27%, то есть не поддерживает каждый четвертый.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Одобрили стратегию развития языка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

В московской тюрьме умер украинский политик

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии

Велогонку виграв сажотрус

Астрофизик, создавший гитару из камина и пуговиц

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 266667
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 32941
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 32427
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 21243
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 17415
Сьогодення
Украинский язык ненавидят и шовинисты, и либералы - Портников
Украинский язык ненавидят и шовинисты, и либералы - Портников 1 Просмотров: 1125
Никаких языковых проблем - журналистка посетила Луганскую область
Никаких языковых проблем - журналистка посетила Луганскую область 2 Просмотров: 594
Грандиозная манипуляция - Фарион прокомментировала вступления в силу языкового закона
Грандиозная манипуляция - Фарион прокомментировала вступления в силу языкового закона Просмотров: 1710
Языковым вопросом больше не будут спекулировать перед выборами - филолог
Языковым вопросом больше не будут спекулировать перед выборами - филолог
 Просмотров: 405
Посчитали, сколько украинцев поддерживает языковой закон
Посчитали, сколько украинцев поддерживает языковой закон Просмотров: 2980
Больше всего комментируют
11
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
8
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
7
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
7
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах освобождения военных
Голосов: 152
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua