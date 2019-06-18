Новая редакция ограничит возможность играть с нормами и расшатывать язык

В Украине вступила в силу новая редакция правописания. Окончательный текст документа обнародовало Министерство образования и науки на своем официальном сайте. Над ним в течение трех лет работала специальная комиссия, утвердили в Академии наук.

- Предварительное правописание выпускалось как временное. Об этом сказано во введении к нему. Но получилось так, что им пользовались в течение 30 лет. Многие уже и забыли, что оно создавалось для переходного периода, - рассказывает филолог 39-летняя Алина Акуленко. - За изменения принимались и ранее, но работа была приостановлена из-за негативного резонанса в обществе. Более десятилетия этот вопрос не трогали.

Только теперь взялись завершить дело, которое должны были уладить еще в процессе провозглашения независимости Украины. Оно нужно, потому что в советские времена вся политика в порядке правописания украинского была направлена на максимальное сближение с русским языком. Затем планировали довести их сходство и украинский совсем исключить из употребления. Поэтому к 1990-м годам украинцы пришли с фактически русифицированным правописанием. Но тогда не было политической воли для восстановления его украинских норм.

На что ориентировались и учитывали прежде всего при разработке новой редакции правописания?

- Правописание касается прежде всего литературного языка. Если представить, что вся речь - это айсберг, то литературная - лишь верхушка, видимая его часть. Остальные - социальные, территориальные диалекты, сленг, жарго, англицизмы, варваризмы. Это огромное количество языковых пластов, без которых язык - не полноценный. Литературный язык - нормированный вариант, который создают языковеды. Они стремятся к сбалансированному сочетанию, чтобы в правописании оказалось именно количество языковых норм, которые понятны, приемлемы, целесообразны в использовании подавляющим большинством говорящих.

Работа правописной комиссии заключалась в балансировании, чтобы выдержать золотую середину различных толкований. Из этого появилась так называемая языковая вариантность - есть правила, в которых допускается два способа написания слов. В предыдущих версиях такого не было. Чтобы передавать информацию, не нужны две формы одного и того же слова. Мы невольно отдаем предпочтение той или иной форме. Повседневность продемонстрирует живучесть той или иной языковой нормы, которая в результате окажется в правописании.

Еще пять лет назад языковеды признавали одни ударения, но люди говорили по-другому. Учитывая это, в правила внесли изменения: разрешили использовать оба варианта ударения. В слове "йогурт" было ударение на "у", позволили на "у" и на "о". Для слова "вышиванка" считалось правильно ставить ударение на втором слоге, но поскольку люди постоянно подчеркивают "а", то эту норму внесли в орфографический словарь. Так же будет и с вариативностью в правописании. Со временем останется только один вариант.

Как появление нового правописания отразится на жизни общества?

- В первую очередь это касается тех, кто его изучает - преподаватели и студенты, учителя с учениками. Делать это теперь будут по новым учебникам. Некоторые пытаются пожалеть детей. Жалуются, как же им, бедным, будет трудно. Ситуация драматизируется, потому что дети легко учатся. Для тех, кто сдает ВНО, есть переходный период - будет время доучить и переучить. Первые годы тесты не будут проверять знания именно из нового украинского правописания.

Произойдут изменения в книгах, прессе и интернете. Издатели пособий должны переориентироваться на новые языковые правила. Для них тоже будет переходный период, поэтому не должно возникать проблем.

В жизни широких масс появление нового правописания не будет ощущаться. Сейчас есть желающие покритиковать изменения, но большинство из них никогда не видели первоисточника. Питаются пересудами и слухами, которые распространяются социальными сетями. Эта волна быстро стихнет.

Язык очень гибкий. Нужно только им пользоваться, постепенно переходить на новые правила. Никто же не говорит, что с завтрашнего дня писать только так. Должен пройти длительный период, чтобы увидеть влияние нового правописания. Убедиться, какие изменения ему необходимы, а какие - лишние. Тогда ненужные стоит убрать.

Какие изменения считаете самыми ценными?

- Для меня самым ценным является сам факт, что правописание приняли. То, что оно было временным, негативно отражалось на украинском. Новая редакция ограничит возможность играть с нормами и расшатывать язык.

Перед введением нового правописания появился языковой закон. Какой документ важнее?

- Они разные. Закон прописывает сферы обязательного применения языка, регулировать будет общество. Правописание - это конституция языка, свод правил, которые используют при разработке пособий и справочников. Он дает инструментарий, что считать грамотным, а что нет.

25 человек работали в Национальной комиссии по вопросам правописания в течение 2015-2018 годов. Ее состав утвердило правительство. Входили языковеды и филологи ведущих отраслевых научных учреждений, преподаватели вузов Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова.