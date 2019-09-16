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вторник, 17 сентября 2019 07:16

"У заведующей был свой журнал. Место стоило 350 долларов"

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До 20 сентября родители дошкольников, которые по электронной очереди попали в детские сады, должны написать заявления на зачисление. Набор происходит в группы раннего развития и младшую.

На Львовщине обновили систему электронной очереди. Действуют открытые списки. Родители могут контролировать место ребенка в очереди в детсады. Таким образом вычисляют, в какое из выбранных дошкольных учреждений имеет шанс попасть.

— Благодаря открытым спискам моего ребенка зачислили в государственный сад, который в городе считается одним из лучших, — говорит львовянка 32-летняя Ирина Куцая. — Без взяток и договоренностей. Раньше я хотела туда устроить старшую дочь, ей сейчас 10 лет. Это оказалось нереально. У тогдашней заведующей был свой журнал с очередью. Туда попадали только за деньги. Место стоило 350 долларов. Пришлось ребенку ходить в худший садик. Младшую дочь Марию зарегистрировала в электронной очереди, когда ей было 5 месяцев. Сейчас это делают с 1 сентября. Тогда же регистрация начиналась 2 января в 9:00. Я подготовилась. Все поля в заявке заполнила наперед, быстро отправила. Через час сайт, на котором происходила регистрация, завис. Целый день не отходила от компьютера. Когда появились списки, была вторая в очереди. До появления открытых списков подходила к заведующей. Спросила, попадает ли мой ребенок. Она сказала, что надежда маленькая. Потому что будет много льготников. Советовала сменить садик. Потом я узнала, что не могут набирать больше 20 процентов детей льготных категорий от общего количества мест. Видела, что у нас есть все шансы попасть. Но кто его знает. В случае неудачи была готова судиться. Где-то в первой половине июня пришло сообщение на телефон, что дочку зачислили в выбранный детсад. Последний раз я чувствовала такую эйфорию, когда родила первого ребенка. Это была победа. Наконец поверила, что в Украине что-то меняется к лучшему.

Сын 26-летней Ларисы Середы не попал в группу раннего развития одного из детсадов Луцка. Она не написала заявление на зачисление ребенка, потому что дома сломался компьютер.

— Максима зарегистрировала в электронной очереди. Но у меня поломался компьютер, я не могла контролировать очередь. После ремонта все данные исчезли, код доступа к своей заявке забыла. Решила ждать, когда перезвонят из садика. Прошла первая волна - не получили ни одного известия. Родственница посоветовала ждать второй волны зачисления. В начале августа пошла к заведующей. Она сказала, что Максима нет в списке. Оказалось, я вовремя не написала заявление и сына сняли с очереди. Умоляла, чтобы взяли — не согласились. Говорит, уже списки сформированы, на его место другого ребенка должны взять. 5 августа по-новому зарегистрировала сына в очереди. Надеюсь, что в следующем году таки попадет в младшую группу. Хотя никто гарантий не дает. Перед нами много детей, зарегистрированных значительно раньше. Такой хаос по всей Украине. Дочь моей кумы, которая живет во Львове, по очереди попал в садик. Но ее не взяли, потому что ребенок не имеет львовской прописки. Разве это законно? Также была несправедливость при регистрации. Детей можно было ставить в очередь 2 января следующего года после их рождения. Ребенок, родившийся 31 декабря, уже через день был в очереди. Другого же младенца, родившегося на свет 1 января, родители могли зарегистрировать только через год. Дети с разницей в один день имели неравные права.

2490 гривен должны единовременно оплатить родители детей без киевской регистрации, которых в этом году зачислили в столичные детсады. Также они полностью оплачивают питание. Детям со столичной регистрацией еда достается на 30% дешевле — от 22 до 32 грн в день. В Запорожье дети без городской прописки в детсадах питаются за 28-42 грн/день. Родители зарегистрированных платят 16-25 грн. В Тернополе первые платят 22-25 грн, вторые — 14-16 грн. Во львовских детсадах родители оплачивают 60% питания — 20-24 грн. 40% выделяют из городского бюджета. Столько же компенсирует местная власть в Луцке. Родители детей без прописки дополнительно вносят от 25 до 30 грн за день.

35 гривен — минимальная стоимость дополнительного занятия в детсадах. Записывают на уроки английского языка, танцев.

Родители придумывали льготы

— На встречах с родителями прошу — будьте максимально честны, соблюдайте правила. Электронная очередь для того и создавалась, чтобы все было прозрачно, — говорит Наталья Клочко из управления образования Львовского горсовета.

— В этом году регистрировали детей в очереди в детсады с 2 сентября. Накануне родители создавали себе заявку, чтобы быть первыми. Но программа их блокировала. Заставляла перерегистрировать с 9 утра. Чтобы все были в равных условиях. Также часто родители ставили ложную дату рождения ребенка, чтобы быстрее зарегистрировать. Впоследствии писали: "Мы ошиблись, позвольте изменить дату". Не позволяли, отменяли заявку. В этом году документы ребенка должны подавать онлайн. Когда этого не было, придумывали разные льготы. Электронная система это пропускала, ребенка зачисляли в детсад вне очереди.

Чтобы уменьшить количество детей в очереди, в некоторые группы набирают по 30 человек.

— Раньше в группах раннего возраста было по 15-20 детей. В течение года увидели, что реально садик посещают 50-60 процентов зарегистрированных дошкольников. Часто родители оформляют детей в сад. Но не водят. Получалось, что три работника и кухня обслуживали по семь-восемь детей в группе. Теперь, где есть большие помещения, группы расширили.

Автор: Юлия ЛИПИЧ
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Дата
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