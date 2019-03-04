- Как-то летом устроилась барменом в одно заведение Львова. Рядом варил пиво американец Кори Макгиннес. Его работа показалась интересной, поэтому задавала много вопросов. Когда понадобился человек, который следил бы за дрожжами в лаборатории, предложил это мне, - рассказывает 25-летняя Юлиана Волошин. Работает два года на львовской пивоварне "Правда".

- С бармена стала пивоваром. Сначала мыла пол, бочки, готовила хмель, собирала переброженные дрожжи с цилиндрической емкости, где готовится пиво.

Пивовар должен не только варить пиво, но и носить мешки. Поняла, что максимальный вес, который могу поднять - 25 килограммов. Если больше, прошу кого-то о помощи.

Раз в несколько дней по графику варю пиво, остальное время планирую варки и провожу микробиологические опыты. На пивоварне готовим до 80 сортов пива. На один идет 8 часов. Состоит процесс из нескольких этапов: засыпка, затирка, фильтрация, кипячение, закачка в цилиндро-конический танк, добавление дрожжей. Когда пиво готово, делаю два глотка, чтобы понять, какое получилось на вкус.

Я училась в Львовской политехнике на кафедре технологии органических продуктов по специальности "Брожение и виноделие". Стажировалась месяц на винном заводе за рубежом. Чтобы иметь представление о пивоварении, достаточно прочитать одну книгу - "Технология пива". Остальному научат за полгода на производстве.

У нас различают пиво по цвету: светлое или темное. Но цвет зависит только от того, обжаренный солод или нет. Правильно делить по типу брожения, то есть сверху или снизу в цилиндро-коническом танке работают дрожжи. Те, что сверху - бродят при более высоких температурах. Дают больше разнообразия вкуса, аромата. Их считают элевыми. Вторые - лагерные, от названия сорта пива - лагер. Оно почти вытеснило эль с пивной карты мира из-за того, что готовится из одного штамма дрожжей и имеет в результате предполагаемый вкус. Крафтовые пивоварни, в том числе и наша, возрождают именно пиво верхового брожения - эль.

Попробовали с парнем сварить пиво дома. Готовили тыквенный эль. Ингредиенты заказали на сайте. Запекли тыкву, помололи солод. В установке типа бойлера заварили. Добавили хмель и профильтровали. Бросили специи - гвоздику, кориандр, корицу и мускатный орех. В стерилизованные бутылки залили пиво 20 октября, и оно до сих пор хорошее.

Когда пришла в "Правду", их пиво напоминало мне серу из уха. Это потому, что до того пробовала разве что пиво лагер, которое имеет одинаковый вкус. Теперь эль стало моим любимым. С едой пиво сочетается по принципу сходства и противопоставления. Можно пшеничное пиво употреблять с легкими блюдами - салатами, морепродуктами. Горькое пиво хорошо сочетается с острой пищей. Успокаивает раздраженные острым рецепторы. Также хорошо с жирным жареным мясом. Ирландское темное пиво стаут ​​имеет кофейные нотки и сочетается с шоколадным тортом. Кислое пиво - летний освежающий вариант.