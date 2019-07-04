В Украине выросло количество предложений сезонной работы. Больше всего вакансий в Киеве, Харькове, Днипре и Львове. Во время курортного периода активно предлагают вакансии в Одессе, Николаеве, Запорожье и Херсоне.

— Сезонную работу предлагают в сфере обслуживания, туризма, торговли. Востребованы гиды и переводчики. Вакансий больше всего в курортных регионах и крупных городах Украины. В сельской местности тоже можно заработать. За помощь на огороде дачники готовы платить неплохие деньги, — говорит основатель компании "Рекрутинг будущего" Сергей Марченко, 43 года. — Большинство работодателей не гарантируют работникам надлежащую социальную защиту и стабильность. Однако готовы платить больше, чем средняя зарплата на рынке труда. Такая работа всегда будет популярной.

Зарплаты на сезонные работы выросли на 10%.

— Медицинские работники стали получать больше на 32 процента. Столько же к зарплате добавили представителям спортивных клубов, салонов красоты. В гостинично-ресторанной сфере заработки выросли на 24 процента. Менее активно выплаты поднимали домашнему персоналу-16 процентов. В общем горничным в сезон предлагают от 8 тысяч гривен, поварам — от 18 тысяч, официантам, барменам — от 10. Однако здесь надо учитывать чаевые. Зарплату 8 тысяч гривен готовы платить домашним работницам. Уборщицы могут зарабатывать от 7 тысяч гривен. От 18 тысяч в летний период может получать няня-помощник по хозяйству, — говорит специалист экспертно-аналитического центра "Хедхантер Украина" 30-летняя Юлия Дрожжина.

Летом преимущественно трудоустраивают студентов или специалистов без опыта. На сезонные работы не хватает людей. Зарубежные работодатели переманивают наших соотечественников к себе.

— Летом в Украине заработать больше можно или на строительстве или в сельском хозяйстве. Тракторист зарабатывает тысячу долларов в месяц. Однако дальше сидит без денег, потому что нет работы. В то же время за эту работу, но за рубежом, работодатели готовы платить больше. Поэтому украинцы массово едут в Словакию, Польшу, Чехию и Германию, — объясняет директор рекрутинговой компании "Аффинити" 39-летняя Елена Яковлева.