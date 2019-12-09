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вторник, 10 декабря 2019 06:20

"Сначала хранил товар в собственном холодильнике. Сам работал курьером"

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— Год искал поставщиков. Никто не соглашался продавать мне небольшое количество фруктов. Оптовики привыкли работать с тоннами. Однако удалось их уговорить. Это крупные украинские фирмы, сотрудничающие со многими странами. Например, Вьетнамом, Таиландом, Шри-Ланкой, Египтом, — рассказывает 25-летний Станислав Пятигора из Харькова.

Четыре года тому назад открыл интернет-магазин экзотических фруктов. Продает 30 видов. В частности, манго, питахаю, мангостин, мини-ананасы, кокосы. Бизнес начинал с 5 тыс. грн.

— В декабре 2015-го заказал по 2-3 килограмма различных фруктов. Сделал каталог продукции, создал сайт и страницу в соцсети. Фото пришлось брать из интернета. Не имел денег на профессионального фотографа. Сначала хранил товар в собственном холодильнике. Сам работал курьером. Даже стыдно было перед клиентами, что не имею офиса. Со временем нанял нескольких работников. Они занимаются рекламой в интернете, дизайном сайта, принимают заказы. Недавно переехали в новый офис. Открыли стационарную точку продаж. Там можно посмотреть, понюхать фрукты. Также клиенты связываются с нами по видеосвязи, выбирают товар. Затем забирают из магазина.

За четыре года Станислав Пятигора вложил в собственное дело почти $40 тыс.

— Все заработанное до сих пор идет на бизнес. Советами помогают родственники и отец, он тоже предприниматель. Главное — не жалеть ресурсов, когда что-то развиваешь. Это перспективное дело. В мире множество экзотических фруктов, которых украинцы еще не пробовали. Поэтому бизнесу есть куда двигаться. Съел вкусное — захочешь еще попробовать. Моя цель — снизить стоимость фруктов. Для этого продукцию должно отведать максимальное количество людей. Думаю, года через два-три смогу стабильно зарабатывать. Это произойдет, когда буду отправлять клиентам от 2-3 тонн фруктов каждую неделю.

Зимой предприниматель в среднем имеет по несколько десятков клиентов каждую неделю, летом заказов меньше.

— В "черную пятницу" за три дня отправили 200 посылок. Фрукты отбираем вручную. Если есть сомнения — высылаем фото клиенту. Если испортится в дороге, возвращаем деньги. Или отправляем новые. Часто состояние фруктов в посылке от нас не зависит. Потому что работники почты не слишком их берегут. Пакуем в двойную коробку. Внутрь кладем сено. Цепляем наклейку: "Осторожно, хрупкий товар". Нам тоже от поставщиков иногда приходят испорченные продукты - битые, примороженные.

Средний чек — 400-700 гривен, если сделать набор. Например, мини-ананас, манго, рамбутан, маракуя, кумкват, тамаринд, молодой кокос. Такие наборы берут как основной подарок или вместо цветов. Также фрукты покупают отдельно. Заказывают по 1-3 килограмма. Ближе к зиме — от 3 до 15. Есть постоянные клиенты. Это люди с достатком выше среднего, которые любят путешествовать, скучают за экзотикой.

Также многие покупают питахаю, мангостин, мини-ананасы и кокосы. Например, мангостин содержит много витаминов. Его мякоть очень сочная, немного с кислинкой. Шкурку трут, добавляют в чай. Он весь полезен. Перед употреблением питахаи лучше не есть острого, кислого или сладкого. Вкус у нее тонкий, его надо понять. Многие заказывают мини-ананасы. Они ароматнее, чем классические. Весят 400-450 граммов. Маракую хорошо берут на свидание. Она действует как афродизиак (повышает потенцию, половое влечение. — ГПУ). Очень вкусный молодой кокос. Содержит 500-700 миллилитров сока. Освежает, как наш березовый.

Автор: Анна ЛАКИЗА
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