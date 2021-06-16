Сколько денег нужно на месяц

Светлана Харченко, 32 года, Полтава:

- Минимально в месяц нужно 9-10 тысяч гривен. Воспитываем с мужем дочь и сына. Живем в трехкомнатной квартире. Детям в школу даю в неделю по 100 гривен на завтраки. За группу продленного дня для сына платим 125 гривен. Плюс ежемесячно сдаем сотню на нужды школы. 2 тысячи выделяю на коммунальные услуги. Мне за отопление пришло 3 тысячи, так я заплатила за воду, свет. Остальное - на отопление. Поэтому имею 5 тысяч долга. За лето рассчитаюсь. На мобильную связь нам с мужем идет по 200 гривен, детям по 50. Аренда гаража - еще тысяча. Зайти в магазин за продуктами - 250 гривен минимум. Хорошо, что родители из села домашние продукты передают. Можем экономить. Об одеться-обуться вообще молчу. Носки, трусы и майки - это уже будет ого-го-го какая сумма.

Диана Сенченко, 29 лет, Киев:

- Больше всего тратим денег на продукты - более 10 тысяч гривен. В магазинах покупаем все. Нет родственников в деревне, чтобы передали овощи или мясо. Много средств уходит на бензин. У мужа две машины, он постоянно ездит по работе. За коммунальные услуги платим 2 тысячи гривен. Столько же примерно тратим на 5-месячную дочь. Покупаем подгузники, смесь, одежду. Себе приобрела спортивный костюм и кроссовки полгода тому назад. Заплатила около 6 тысяч гривен. Мой отдых - кофе в парке, когда гуляю с ребенком. Это почти 30 гривен в день, 900 в месяц.

Валентина АТАМАНЮК, 57 лет, село Валки Полтавского района:

- Живем с мужем в частном доме. Поросят держим, яйца свои, есть огород. Одежду часто не обновляем. Больше всего средств идет на коммунальные услуги. Зимой за газ платила от 4 тысяч ежемесячно, электроэнергия - 500 гривен, вода - 400. На продукты тратим тысячу в неделю.

Виктория Любезная, 29 лет, Вышгород Киевской области:

- На семью из четырех человек минимум тратим 24-25 тысяч гривен. Пока экономить не удается. Ежемесячно приходится платить 4,5 тысячи кредита за машину. Еще почти столько же нужно отложить на бензин. Старший сын ходит в частный детский сад - 5,8 тысячи гривен с питанием. За свет зимой платим 2 тысячи. Летом - 300-400. Больше всего денег уходит на продукты, воду - почти 10 тысяч.