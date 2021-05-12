Население продает доллары

В течение апреля украинцы продали коммерческим банкам $ 2,2 млрд, купили - $ 1,6 млрд. Чистая продажа составляет $ 545,9 млн. Это рекордный объем продажи валюты населением за месяц с начала 2020 года, говорят в Нацбанке.

- Половина валюты, о которой отчитывается Нацбанк, поступила от людей, которые хотят приобрести недвижимость. В свое время они скупили доллары. Думали заработать на разнице курса. Но сейчас на валютном рынке затишье. Поэтому часть украинцев начали продавать ее и вкладывать деньги в недвижимость, - говорит экономист Александр Охрименко, 56 лет. - Риелторы рассказывают, что количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке существенно возросло. Даже цены несколько поднялись. У людей есть доллары и надо что-то с ними делать. Такая психология украинцев.

30 процентов проданной валюты - деньги, которые прислали домой трудовые мигранты. Многие семьи полученные из-за рубежа средства меняют сразу на гривны. Так продолжается минимум два месяца и будет в дальнейшем. Еще 20 процентов - сбережения украинцев. Они вынуждены менять доллары из-за карантина, чтобы прожить.

Основная масса людей меняет в банках за раз по 100-300 долларов. Те, кто покупает недвижимость - десятки тысяч. Еще есть черный валютный рынок. Предполагают, что он составляет 20-30 процентов официального. Всего на руках у населения - 87 миллиардов долларов, по оценкам. Это наличность, которая находится в обращении на территории Украины. Сумма большая и это плохо для экономики. Потому что не может быть в стране такое количество чужой валюты.

В Украине большая теневая экономика. Эти миллиарды наличных появились не сегодня. Сейчас украинцы продают валюту. В 2014-ом наоборот скупали - за год более 6 миллиардов долларов. В следующем году купили 9 миллиардов. Часть этих денег пошла в теневую экономику.