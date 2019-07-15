Большинство украинцев недовольны собственным материальным положением, по данным опроса "Рисерч энд брендинг групп". Приходится экономить на отдыхе, одежде, продуктах, коммунальных услугах, развлечениях.

Жители западных областей чаще называли материальное положение своих семей хорошим или средним. На Востоке, Юге наоборот жаловались на низкие доходы. В центральных областях практически поровну довольных и недовольных заработками.

- В 2017-2018-м реальные доходы украинцев выросли на 10-15 процентов, - говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - Это связано с повышением зарплат, пенсий. В этом году доходы растут медленнее. В Украине хорошо быть молодым и здоровым. Иначе денег ни на что не хватает. Уже есть отрицательный прирост сбережений населения. Прошедшие годы людям удавалось откладывать хотя бы 1-2 процента от доходов. Сейчас они активно тратят деньги, которые сэкономили раньше. Часть украинцев ищет работу за рубежом. Деньги домой преимущественно присылают сезонные рабочие, которые трудятся за пределами Украины три-шесть месяцев. В прошлом году заробитчане перечислили домой 12 миллиардов долларов.

Наибольшие зарплаты в Киеве и области. Также высокие доходы имеют жители Харькова, Львова, Днепра, Одессы. Меньше всего зарабатывают в аграрных регионах. На Западной Украине доходы тоже невелики. Это связано с тем, что официальная статистика не учитывает деньги заробитчан.

Жители разных регионов неодинаково оценивают свое материальное положение. Еще в советские времена Украина была разделена на экономические районы. Преимущественно на промышленных предприятиях люди работали в Донецко-Приднепровском и Центральном районах. Они привыкли всю жизнь работать на одном месте, получать помощь от государства. Поэтому сейчас называют свои доходы минимальными. На Западе люди больше полагались на собственные силы. Зарабатывали за счет предпринимательства, ехали за границу.