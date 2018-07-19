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пятница, 20 июля 2018 00:55

"Мороженое практически не покупаю, стало невкусное"

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— Ежемесячно на продукты тратим почти 10 тысяч гривен. За покупками с мужем выбираемся еженедельно. В супермаркете берем крупы, макароны, масло, сахар. На базаре покупаем мясо, — рассказывает 42-летняя Мария Устимюк из Львова.

Живет с мужем Олегом Николаевичем, 48 лет, двумя сыновьями — 16-летним Орестом и Назарием, 12 лет, и 68-летней матерью Еленой Васильевной.

— Летом мясо готовлю трижды в неделю. На рынке имею двух знакомых продавцов. У одного покупаю телятину, в другого — свинину. Как-то их не было. Взяла у незнакомого мясника. Дома разочаровалась. На рынке 70 процентов продавцов торгуют польским мясом. Курятину никогда не беру. Могу заказать курицу или индюка у знакомых из села, в котором раньше жила мать. Зимой несколько раз в неделю готовлю рыбу. Летом боюсь ее покупать. После массового отравления копченой скумбрией из Привокзального рынка готовых рыбных продуктов и консервов не покупаю.

Сметану, кефир и домашний творог беру в супермаркете. На рынке трудно найти женщин, которые действительно держат коров. Большинство — перекупщицы. Как-то взяла два килограмма творога, дома выбросила. Испорченный продукт обложили свежим. Брезгую, когда вижу молоко в пластиковых бутылках. Супермаркетам доверяю больше.

Пытаемся не жалеть за прошлым. Но как-то с мамой вспоминали, что сейчас нет масла и мороженого, как было раньше. Только появляется что-то новое — через месяц-два портится. Мороженое практически не покупаю, стало невкусное.

Раньше заказывала продукты из Италии. Нравился тунец, оливки, сыры, макароны. Теперь перешли на украинские спагетти — итальянские стали слишком дорогими Заказываю лишь оливковое масло. Во Львове такого не купишь, везде подделка. Летом много денег идет на ягоды, фрукты, овощи. Ежедневно на столе клубника, черешни, черника или абрикосы. По огурцы и помидоры ездим на оптовый рынок. Их покупаем много, потому что делаю закрутки на зиму. Раньше не понимала, сколько витаминов в огородных растениях. Теперь постоянно с базара несу рукколу, брокколи, базилик, разные салаты.

Мои ребята едят много хлеба. Покупаем его ежедневно. Ругаю, потому что мало пользы. Но без булочки с молоком или соком не лягут спать. Прошу, чтобы пили йогурты. Отказались от газированных напитков. Это дорого и вредно. Алкоголь употребляем редко — на большие праздники. Покупаем вино. Бутылка должна стоить не меньше 200 гривен. Тогда есть надежда, что оно более-менее натуральное, без красителей.

С тех пор, как к нам перебралась жить моя мать, практически не ходим в заведения питания. Она готовит вкусные вареники, пельмени, голубцы и домашнюю лапшу. Это позволяет еще и хорошо экономить.

Автор: Юлия ЛИПИЧ
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