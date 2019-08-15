Коллекторы не смогут выкупать кредиты должников

Компаниям, которые не являются финансовыми учреждениями и не имеют соответствующей лицензии, запретили выкупать кредиты банковских должников.

- Покупка кредитов - это финансовая операция. Дарницкий районный суд Киева подробно расписал в решении, что переуступка права требования по кредитному договору компаниям, не имеющим соответствующей лицензии, является недействительной. То есть коллекторы обязаны документально подтверждать это. Иначе они действуют незаконно. Также нужно предоставить доказательства оплаты за выкуп проблемных кредитов. Чтобы не оказалось, что компания выиграла тендер, подписала некий акт, но ничего не заплатила, - рассказывает адвокат 44-летний Ростислав Кравец. - Должникам по валютным кредитам следует требовать лицензию на осуществление валютных операций. Потому что в большинстве случаев такие займы предусматривают возврат долга валютой. Если у того, кто перекупил ваш кредит, нет соответствующей лицензии, можно не гасить долг.