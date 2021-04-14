Как изменились расходы за год?

Людмила Денисюк, 36 лет:

- В прошлом году переехали из Киева в Варшаву. У меня три сына. В Украине вместе с мужем зарабатывали около 40 тысяч гривен. Более половины денег уходило на еду, одежду. 3-5 тысяч откладывали на непредвиденные расходы. Остальное тратили на коммунальные, обслуживание машины, оплату интернета и кружков, медикаменты. В Польше зарабатываем почти 60 тысяч гривен. Основные расходы - аренда жилья. На еду уходит мало. Сознательно экономим на одежде. Стали больше денег тратить на отдых, развлечения для детей.

Максим Косюк, 30 лет:

- Работаю в Чехии мастером по укладке крыш. Зарабатываю 40 тысяч гривен. В Украине на подобной должности вдвое меньше платили. Часть средств пересылаю жене и детям. Остальное откладываю на счет в чешском банке. Хочу собрать определенную сумму, чтобы перевезти за границу семью. Экономлю практически на всем. Например, на питание ежедневно трачу не более 100 гривен. Одежду, обувь покупаю по акциям. Жена в Украине работает, поэтому частично обеспечивает себя и детей.

Владлена Шишмилова, 23 года:

- Месячный доход колеблется от 9 до 11 тысяч гривен. Больше всего средств идет на еду, бытовые вещи, лекарства, витамины. Не экономлю на этом, поскольку речь идет о здоровье. Одежду покупаю редко, но качественную. Преимущественно заказываю за границей - это дешевле даже с доставкой. Имею финансовую подушку. Раньше откладывала 10 процентов дохода, затем перешла на 20.

Анастасия Коваль, 22 года:

- В течение последнего года имела постоянную работу. До этого получала стипендию, была незначительная подработка. Зарабатываю 12-13 тысяч гривен. Трачу деньги на себя, потому что живу с родителями. Больше всего идет на книги, курсы, косметические средства.