Две платежки за газ отменят

Кабмин и Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг разрабатывают единый счет за газ для населения.

- Фактически вернемся к существующей ранее системе. Чтобы не раздражать украинцев, — сказал 36-летний Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды.

В январе люди получили по два счета за газ. По первому нужно было платить за потребленные кубометры. Второй — за транспортировку голубого топлива.

— Раньше потребители получали единую квитанцию. Она включала в себя оптовую цену газа как товара, стоимость транспортировки по сетям, распределение, наценку поставщика и налоги. В конце прошлого года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг изменила методику формирования тарифа. Расходы на транспортировку вывели из общего счета. Люди получили две платежки, — говорит 39-летняя Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора". — Сумма получилась у каждого разная. Зависит от объемов потребления за прошлый год. Чтобы вычислить среднее значение, их делят на 12 месяцев.

— Если на газу только готовят кушать, за месяц тратят 4-6 кубов", — продолжает Татьяна Бойко. — Далее Нацкомиссия для каждого конкретного облгаза устанавливает тариф. Зависит от протяженности сетей, количества абонентов. С января тариф на транспортировку подняли. В феврале будет второй этап подорожания. Сейчас в среднем по стране он составляет 1-1,3 гривны за кубометр газа. Меньше всего платят жители Киева — 28 копеек. Во Львове цена за доставку одна из самых высоких — на уровне 2 гривен. Тариф умножают на месячный объем потребления, прибавляют налоги. Конечную сумму потребители видят в своих платежках. У кого-то получается 11 гривен в месяц, у других — более 200. Теоретически можно спрогнозировать, что в следующем году за доставку газа люди получат меньшие счета. Потому что в этом году зима теплая. Люди экономно используют газ для отопления домов.

Еще один момент, что раздражает украинцев, — счет за доставку нужно оплатить до 20 числа каждого месяца. Иначе грозят штрафом по двойному тарифу. Или облгаз может отрезать домохозяйство от поставки. Это странно. Во-первых, на транспортировку газа распространяется действие закона о жилищно-коммунальных услугах. Там о сроках оплаты и штрафах речь не идет. Во-вторых, большинство счетов не приходят вовремя. Некоторые 20 января еще не получил квитанции.

Очевидно, людям удобнее оплачивать один счет. Так делают в Европе. Это также рекомендует Совет европейских регуляторов. С другой стороны, даже в единой платежке нужно будет отдельно указывать тариф на доставку газа.

- В Европе домохозяйства, которые не потребляют газ, платят только абонплату. В Венгрии, Польше и Германии она составляет 40-50 евро в год — 1100-1300 гривен, — говорит энергетический эксперт Мария Яковлева, 48 лет.

— Это подъемные деньги для потребителя. Газораспределительным компаниям они позволяют планировать расходы на ремонт, модернизацию и развитие сетей. В Украине также предлагали установить абонплату — 50-70 гривен в год для одного домохозяйства. Стоимость доставки в счетах на газ появилась в 2015-ом. Когда Украина присоединилась к Третьему энергетическому пакету Евросоюза, приняла закон о рынке газа. Разделили облгазы на газораспределительные и газопоставляющие компании. В то же время реального отделения от распределения поставок у нас не произошло. Средства за потребленный газ и его доставку получает одна организация. Просто все оформлено на два юридических лица. Размер тарифа на транспортировку зависит от количества абонентов, живущих в регионе. В Киеве он самый низкий, потому что газ потребляют почти миллион домохозяйств. В небольших городах тариф значительно выше.

Дом не достроен. Котел обтянут пленкой

— Получил в январе платежку за транспортировку газа. Но я его не использую, на счетчике одни нули. Потому что еще не заселился в дом, — говорит 33-летний Вадим Когут из города Ильинцы Винницкой области.

— Газ подвели два года тому назад, трубу пока опломбировали. Продолжается ремонт, дом не достроен. Котел обтянут пленкой. За транспортировку газа мне насчитали 385 гривен. За год надо будет отдать 4620. Пошел в газконтору разбираться. Сказали, что таких платежей пока не берут. Но если вообще не буду платить, начислят пеню и отрежут газ. Написать заявление, чтобы мне отменили эту платежку, нельзя.

42-летнему Юрию Мельничуку из села Демидовка Жмеринского района Винницкой области насчитали 247 грн за транспортировку. Мужчина уже третий год на заработках. В доме никто не живет.

— Когда тянул газ в 2007-ом, вместе с односельчанами покупали трубы. Платили, чтобы выкопали рвы, а потом - поремонтировали дорогу. Каждый потратил почти 7 тысяч гривен. А теперь должен платить за транспортировку газа по моим же трубам, — говорит Юрий. — Чтобы отменили платежку, должен написать заявление на пломбировку газа. А потом, когда вернусь домой — на его подключение. Для села — еще та морока. Потому что ехать сюда газовщики не хотят из-за плохих дорог.

— Цена на газ в январе была 5,86 гривны. Мы с женой потребляем до 50 "кубов". Рядом с газовым котлом поставили еще и твердотопливный. Газ используем только для приготовления пищи, подогрева воды. В декабре заплатил 310 гривен. Фактически, должно получиться так же и в январе. Но теперь с доставкой стоит 483 гривны, — рассказывает 62-летний Виктор Шепетко из села Селище Тывровского района Винницкой области. — Больше всего не повезло тем, кто живет на окраине села. Им насчитали больше. Брату транспортировка стоила 386 гривен.

Жители многоквартирных домов заплатили небольшие суммы.

— Нас в однокомнатной квартире прописано трое. За январь должны были заплатить 6,92 гривны. Сын живет недалеко в девятиэтажке, ему насчитали 4,31, — говорит 75-летняя Галина Ткаченко из Винницы.

Валентина МУРАХОВСКАЯ