В Польше насчитали 900 тысяч украинских заробитчан

Украинцев готовы приглашать на даже на ключевые должности Фото: Главком

На сегодняшний день в Польше работают почти 900 000 украинских работников.

Польские чиновники рассказывают, что проблемы нехватки трудовых ресурсов значительно уменьшаются за счет мигрантов, рассказывает УНИАН.

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"Напряженность на рынке труда в значительной степени сокращается путем поступления иммигрантов. На сегодня только из Украины прибыло почти 900 000 иммигрантов, плюс из других государств, включая Беларусь. Нам кажется, что в польской экономике уже более 1000000 эффективно занятых иммигрантов", - сказал заместитель директора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский.

Другие европейские страны также готовы привлекать все больше кадров из Украины. В Чехии, в частности, Украинская приглашают даже на ключевые должности и как научный персонал.

Украинцам за рубежом приходится работать на худших условиях, чем местным жителям. Часто работники лишены каких-либо прав.